Seçimleri nokta atışı bilen BETİMAR seçim sonrası ilk anketi paylaştı yüzde 62.4 çıktı

Seçim sonrası devam eden Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili istifa tartışmaları sürerken dikkat çeken bir anket yayınlandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden BETİMAR Araştırma seçim sonrası seçmene ‘Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?’ sorusunu yöneltti. Ankette bu soruya yüzde 62.4 'evet' çıktı.

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Seçim sonrası yapılan ilk araştırma, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna yönelik oldu. Araştırmaya göre bu soruya CHP seçmeni de yüzde 50'in üzerinde bir oranla "Evet" yanıtını verdi. Diğer muhalefet partilerine oy veren seçmenlerle birlikte ise "Evet" oranı yüzde 62,4 çıktı.

Dikkat çeken bu araştırma hem 14 Mayıs'taki hem de 28 Mayıs'taki sonucu neredeyse birebir tahmin etme başarısını gösteren BETİMAR Araştırma tarafından yapıldı.

BETİMAR seçim sonrası başlayan tartışmaların ardından Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçmenine "Sizce Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli mi?" diye sordu.

Yüzde 62'si Kılıçdaroğlu istifa etmeli dedi

31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde 1.650 kişiyle yapılan ankette; araştırmaya katılanların yüzde 62,4'ü Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 37,6'sı istifa etmemesi yönünde görüş bildirdi.

CHP'li seçmenin yüzde 51.3'ü "istifa etmeli" dedi

Söz konusu ankette, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna CHP seçmeni bile yüzde 50'in üzerinde bir oranla "Evet" dedi.

CHP'li seçmen "Evet gitmeli" oranı 51,3; "Hayır gitmemeli" oranı 48,7

İYİ Partili seçmen "Evet gitmeli" oranı 82,1; "Hayır gitmemeli" oranı 17,9

Yeşil Sol Parti/HDP'li seçmen "Evet gitmeli" oranı 55,2; "Hayır gitmemeli" oranı 44,8

Türkiye İşçi Partisi seçmeni "Evet gitmeli" oranı 88,4; "Hayır gitmemeli" oranı 11,6