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Erzurum Tortum Gölü’nde su seviyesi dokuz metre yükseldi

Erzurum Tortum Gölü’nde su seviyesi dokuz metre yükseldi

ERZURUM'da aralıksız hemen hemen her gün yağan sağanak yağmurlardan dolayı Tortum gölünün su seviyesi 9 metre yükseldi. Tortum gölündeki su seviyesinin yükselmesi ile birlikte Tortum Şelalesi coşkulu akmaya devam ediyor.

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Tortum Gölü 18. yüzyılda Balıklı Köyü yakınlarında oluşan heyelan sonrası Tortum Çayının önünün kapanması sonucunda oluşmuştur.

Göl ile birlikte şelale de 22 metre genişliğe sahiptir. Toplamda 48 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelaleden dökülen suların üst bölümünde gök kuşağı oluşmaktadır. Böylece ziyaretçilerine muhteşem bir şölen oluşturur.

Şelalenin sularının döküldüğü alanda ise dev kazan gibi görülmeğe değer. Tortum Şelalesini ziyarete giden vatandaşlar ise bu mevsimde bu kadar coşkulu akmasından son derece mutlu olduklarını dile getirdiler.

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