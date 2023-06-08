8 Haziran evde bakım maaşları yattı mı, hangi illerde zamlı yattı son liste

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları 8 haziran perşembe günü hesaplara yattı mı sorusu gündemde. 2023 yılı son zamla 4 bin 336 TL'ye çıkan evde bakım maaşlarının kurban bayramı oncesinde hesaplara yatması bekleniyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor.

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8 Haziran Perşembe evde bakım parası yatan iller de bu kapsamda araştırılıyor. Evde bakım parası alanlar ya da yakınları e-Devlet ve SMS ile evde bakım maaşı sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere oldukça önemli fayda sağlıyor. Peki, 8 Haziran evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları ne zaman yatar?

Haziran ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu ay Kurban Bayramı olması dolayısıyla ödemelerin ay sonuna kalmadan yatırılacağı tahmin ediliyor.

Evde bakım maaşı ne kadar?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

Maaşlar nereden sorgulanır?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.