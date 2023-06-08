Altında çıldırtan yükseliş sürüyor! 8 Haziran 2023 gram altın 1460 lira oldu

Altın ne kadar, altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu merak ediliyor. 8 Haziran 2023 altının onsu 1.944 dolardan işlem görüyor.Gram altın bugün de 1460 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar bu fiyatlanmalar karşısında alım yapmanın doğru olmadığını bildiriyor. İşte altın piyasasındaki son durum...

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Dün dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı bugüne de yükselişle başladı. Altının gram fiyatı 1460 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2385 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, 1.944 dolardan alıcı buluyor. Ekonomist Tunç Şatıroğlu, gram altında 1700 lira seviyesini işaret etti.

"Alım yapanlar yanlış karar verir"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de "Dolar kurunda altın fiyatlarında hızlı gerileme bu ay içinde bekliyorum. Bugünkü kurlar karşısında vatandaş korku ile döviz bürolarına ve kuyumculara giderse zararla karşı karşıya kalabilirler. Bugünkü fiyatlar karşısında alım yapanlar yanlış bir karar verir. " dedi.