AK Parti'nin yerel seçimlerdeki İstanbul planı ortaya çıktı Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik paylaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul'da iki turda Kılıçdaroğlu önde tamamladı. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, "AK Parti eğer İstanbul’da yerel seçimleri kazanmak istiyorsa şehir insanının temel ekonomik problemlerine çözümler üretmeli." dedi.

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Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim talimatıyla AK Parti, kaybettikleri büyükşehirleri yeniden kazanmak için harekete geçti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya katılan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, konuşulanları ve seçimlere ilişkin değerlendirmelerini "Aday kim olacak ve AK Parti İstanbul’u geri alabilecek mi?" başlıklı yazısında aktardı.

"İstanbul’da yaşamak zorlaşıyor, maliyeti artıyor"

Kabaktepe'nin "İstanbul’da 48’in altında düşmeyen 50-51’e zorlayan bir oy baremimiz var. 2018’e göre 1,4 puanlık bir düşüşümüz var. Bunun nedenleri üzerine çalışma yapıyoruz.” sözlerini paylaşan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Bu durumda AK Parti’nin İstanbul’da kazanması için 28 Mayıs seçim sonuçlarına göre 150 bin oy daha alması gerekiyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti’nin İstanbul oylarındaki 6,5 puanlık düşüş de dikkat çekiyor. Yapılan ilk tespitlerde ekonomik gerekçeler öne çıkmış. İstanbul İl Başkanlığı bir rapor hazırlıyormuş ve bitince gazetecilerle paylaşacaklar.

Şunları söylemek içinse raporu beklemeye gerek yok; İstanbul’da ev kiralarının kontrolsüz artışı önlenemedi. İstanbul’da yaşamak zorlaşıyor, maliyeti artıyor. En temel ihtiyaç olan barınma büyük bir probleme ve beraberinde siyasi tavra, tepkiye dönüşüyor. AK Parti eğer İstanbul’da yerel seçimleri kazanmak istiyorsa şehir insanının temel ekonomik problemlerine çözümler üretmeli."

Daha önceki seçimlerde kaybedilen Maltepe ve Sarıyer ilçelerini geri alamadığına dikkat çeken Çelik, "İstanbul’un seçmen profilinde bir değişiklik olduğu ortada." görüşüne yer verdi.

AK Parti'ni seçim stratejisi

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “İzmirleşme mi yaşanıyor?” sorusuna “Böyle bir kırılma ve dönüşme olacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi ve İstanbul halkının siyasi tercih dinamiklerini şöyle sıraladı:

1- Sabit AK Parti seçmeni. Yüzde 40’larda.

2- En az bir kere AK Parti’ye ve MHP’ye oy vermiş seçmenler. Bu oran İstanbul’da yüzde 68 çıkıyor.

3- Hiç AK Parti’ye oy kullanmamış yaklaşık yüzde 35’lik seçmen.

AK Parti bu üç gruba ayrı ayrı stratejiler geliştirmeye çalışıyormuş. Mevcut seçmeni elde tutmak çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri bu seçmen grubunun oylarıyla kazandı. AK Parti anladığım kadarıyla, son 20 yıldaki herhangi bir seçimde AK Parti ve MHP ile temas etmiş seçmene yoğunluk verecek. Bu grupta ikna etme oranı ne kadar yükselirse hem İBB’nin hem de bazı ilçelerin geri alınması mümkün olabilir.