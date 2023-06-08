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Uganda Devlet Başkanı Museveni, Kovid-19'a yakalandı

Uganda Devlet Başkanı Museveni, Kovid-19'a yakalandı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Museveni, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 olduğu bilgisini paylaşarak, "Sanki soğuk almışım gibi hissediyordum. Hemen Kovid-19 testi oldum. İlk testim negatif çıktı ama bir daha test oldum ve bu kez pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Doktoru Diana Atwine ise Kovid-19'a yakalanan Devlet Başkanı Museveni'nin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Uganda'da, Ocak 2020 ila Mayıs 2023 tarihlerinde, Kovid-19 kaynaklı 3 bin 632 ölüm kaydedilmişti.

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