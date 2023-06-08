Emekli ve memur maaş zammı 2023 ne oldu? Son tablo refah payı da eklendi

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, sorusu 2023 temmuz ayı yaklaşırken gündeme geldi. Emekli maaşı için refah payı açıklaması geldi.Memur ve emekli maaşında son durum ne milyonların gözü bu gelişmede. Peki memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, memur ve emekli son zam oranları! Gözler Temmuz ayına çevrildi…

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Memur maaşları çalışılan yıla göre değişkenlik gösteriyor. Son olarak Ocak ayında yapılan zam ile birlikte 1/4 derecesinde görev yapan öğretmen 15 bin 793 lira, 8/1 derecesinde çalışan polis memur 18 bin 235 lira maaş alıyordu. Üniversite mezunu hemşireler 5/1 derecesinde ise 15 bin 611 TL maaş alıyor. Çeşitli meslek gruplarında memur olarak çalışanlar, Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammına göre yüzde 8 zammı kesinleşti. SSK ve Bağkur emekli zammı oranı ise 15,26 oldu. Peki 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, konuyla ilgili detaylar…

2023 emekli memur maaş zammı ne olacak?

TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık zam oranları kesinleşti. Son olarak Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamları Temmuz ayında duyurulacak.

Şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilere göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15.26 oldu. Ara dönemde en düşük emekli maaşı 7.500 liraya çıkarılmıştı.

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 8 olurken, 2023 Temmuz memur toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkarmıştı.

En düşük memur maaşı seviyesi 12 bin 632 lira seviyesinde bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

Maaşlara refah payı eklenecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamada “ En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulması ile memurların alacağı enflasyon farkı belli olacak. Maaşlare refah payı vb. diğer etkenlerin dahil edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde %30 artış yapılmıştı.

Tabloda memur maaşlarına %30, %40, %45 ve %50 zam yapılması durumunda ortaya çıkacak maaşlara yer verilmiştir. Memurların alacağı kesin zam oranları Temmuz ayında belli olacak.

Maaş hesaplamalarında bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.