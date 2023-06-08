SSK/BAĞ-KUR emekli maaşı 2023 bu ay erken mi ödenecek? Haziran emekli maaşı

Emekli maaşı ödeme tarihleri, Haziran ayı ile birlikte yeniden öne çıkan başlıklardan. Bu ay aynı zamanda Kurban Bayramı da idrak edilcek. Bu gerekçe ile binlerce BAĞ-KUR / SSK emeklisi ''emekli aylığım ne zaman yatıyor, bu ay erken mi ödenecek?' sorusunu yöneltiyor.

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Emekli maaşı ödeme tarihleri, Haziran ayı ile birlikte yeniden öne çıkan başlıklardan. Bu ay aynı zamanda Kurban Bayramı da idrak edilcek. Bu gerekçe ile binlerce BAĞ-KUR / SSK emeklisi ''emekli aylığım ne zaman yatıyor, bu ay erken mi ödenecek?' sorusunu yöneltiyor.

Haziran emekli maaşı erken mi ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı'nı 6 Haziran günü gerçekleştirdi. Toplantının hemen peşinden açıklamalarda bulundu ve emeklileri sevindirecek haberi paylaştı. Buna göre emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan hemen önce hesaplara yatacak.

Kurban Bayramı Tarihi 2023

27 Haziran Salı - Arefe

28 Haziran Çarşamba - Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran Perşembe - Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran Cuma - Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz Cumartesi - Kurban Bayramı (4. Gün)

Emekli maaşı ödeme günleri

Emekliler maaşlarını normal zamanda tahsis numarasının son hanesine göre alabiliyor.

Bağ-Kur emeklileri; tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar her ayın 25’inde, 3,1 olanlar 26’sında, 8,6,4 olanlar ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlar 28’inde ödemelerini alıyor.

SSK emeklileri için ödeme takvimi son rakamı:

9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar ayın 21’inde,

8 olanlar 22’sinde,

6 olanlar 23’ünde,

4 olanlar 24’ünde,

2 olanlar 25’inde

0 olanlar her ayın 26’sında maaş ödemelerini alıyor.