Ordu'da denizde erkek cesedi bulundu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 20-25 yaşlarındaki bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Abone ol
Şarkiye Mahallesi sahilinde kıyıya yakın bölümde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmayan cesedin, 20-25 yaşlarındaki bir erkeği ait olduğu değerlendiriliyor.
Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Jorge Jesus'un yerine gelecek isim…