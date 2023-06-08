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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Jorge Jesus'un yerine gelecek isim…

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Jorge Jesus'un yerine gelecek isim…

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile devam etmeyeceği söyleniyor. İşte Jesus'un yerine gelecek denilen o isim...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Jorge Jesus'un yerine gelecek isim…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile başladı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Jorge Jesus'un yerine gelecek isim…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli kulüp, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Jorge Jesus'un yerine gelecek isim…

Sezona oldukça etkileyici başlayan Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında beklentilerin üzerinde bir futbol sergileyerek taraftarını şampiyonluğa inandırdı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Jorge Jesus'un yerine gelecek isim…

Dünya Kupası arasına kadar şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Fenerbahçe, daha sonra yaşadığı düşüşle büyük bir şok yarattı.

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