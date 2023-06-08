Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Jorge Jesus'un yerine gelecek isim…
|
Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile devam etmeyeceği söyleniyor. İşte Jesus'un yerine gelecek denilen o isim...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile başladı.
114
Portekizli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli kulüp, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.
214
Sezona oldukça etkileyici başlayan Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında beklentilerin üzerinde bir futbol sergileyerek taraftarını şampiyonluğa inandırdı.
314
Dünya Kupası arasına kadar şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Fenerbahçe, daha sonra yaşadığı düşüşle büyük bir şok yarattı.
414