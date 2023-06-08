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Messi'nin yeni adresi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Messi'nin yeni adresi belli oldu

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan Arjantinli Lionel Messi, kariyerini ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de sürdüreceğini açıkladı.

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Arjantinli yıldız Messi'nin yeni takımı ABD ekibi Inter Miami oldu. İspanyol basınına konuşan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Inter Miami'ye katılacağım. Barcelona'ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Ancak iki yıl önce yaşananlardan sonra, geleceğimi başkasının ellerine bırakmak ve aynı duruma düşmek istemedim. Kendimi ve ailemi düşünerek kararımı vermek istedim." ifadelerini kullandı.

Kararında maddi endişelerin etkili olmadığını savunan Messi, "Mesele hiçbir zaman para olmadı. Öyle olsaydı Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim." dedi.

Inter Miami takımı da sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla Messi'nin transferini duyurdu.

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