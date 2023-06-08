AK Parti İstanbul adayı o mu olacak? Milli Görüş'ün gönlündeki aday Aytunç Erkin yazdı

AK Parti İstanbul'u geri almak için kolları sıvadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yazarlarla buluştuğu toplantıya katılan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, AK Parti teşkilatında Tevfik Göksu isminin öne çıktığını yazdı

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yeniden İstanbul" diyerek saha çalışmasına başlıyor.

Kabaktepe, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi, seçim sonuçlarını değerlendirdi yerel seçimlere ilişkin başlattıkları çalışmaları anlattı.

Toplantıya katılan isimlerden Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Kulis: Milli Görüş'ün gönlündeki aday Göksu" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

‘Kabaktepe'nin konuşmasının ve soruların önemli bir bölümü de yerel seçimler-İmamoğlu eleştirileri üzerine oldu' notunu da verelim. Belki AKP İl Başkanı ısrarlı bir şekilde sorulan “Yerel seçimde adayınız kim olacak?” sorusuna yanıt vermedi ama 30'dan fazla gazetecinin olduğu ortamda özellikle Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun isminin sıkça geçtiğini söyleyebilirim. 40 yıllık bir Milli Görüşçü'yle sohbetimizde de “Sahanın ve sokağın sesini dinleyen bir AKP Genel Merkezi olacağına inanıyorum” cümlesine şahit oldum. Bir not: Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı'nda yaşanan değişimden ve Süleyman Soylu'nun yerine gelen Ali Yerlikaya isminden duyulan memnuniyeti de gözlemledim."

Tevfik Göksu öne çıkıyor

Yerel seçimler için saha çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyleyen Kabaktepe'nin sözlerine yer veren Erkin, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"AKP'de 31 Mart hazırlıkları hem saha hem de “aday kim olacak?” üzerinden başladı. İstanbul yönetiminin Milli Görüş ağırlıklı olması Tevfik Göksu ismini, adı geçen diğer eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'ya göre daha fazla öne çıkarıyor."