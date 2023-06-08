Genç inşaat mühendislerine Avrupa Birliği desteği

Geleceğin inşaat mühendislerini, sürdürülebilir altyapı tasarımı bilinci ve bilgisiyle donatmak amacıyla başlatılan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen eğitim programı projesi tamamlandı.

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Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde; Türkiye, Yunanistan ve Portekiz’den 5 ekibin katılımıyla Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Tasarım ve Döngüsel Ekonomi Kavramlarının İnşaat Mühendisliği Müfredatına Dahil Edilmesi” (SUSTAIN-CE) adlı Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Projesi tamamlandı. SUSTAIN-CE Projesi ile tasarım derslerinin çeşitli aşamalarında; sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi kavramlarını dahil ederek çağdaş inşaat mühendisliği lisans programlarının müfredatını zenginleştirmeyi hedefledi.

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Eğilmez’in yürütücüsü olduğu projede; Dr. Efthimia Staiou proje müdürü, Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh Safari, Doç. Dr. Yasin Özarslan ile araştırma görevlileri Ceren Duyal ile Ali Temel araştırmacı olarak yer aldı. Proje ortakları ise Türkiye’den Yaşar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Folkart, Yunanistan’dan Güney Doğu Avrupa Araştırma Merkezi (SEERC) ve Selanik Aristotle Üniversitesi ile Portekiz’den bir mühendislik firmasından oluştu.

Projenin kapanış konferansına; Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, proje ortakları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmacılarından TED Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Güney Özcebe, “Türkiye'de İnşaat Mühendisliği Eğitimindeki Mevcut Durumun Analitiği: Sürdürülemez Bir Vaka” başlıklı bir sunum yaparak Türkiye’deki üniversitelerdeki inşaat mühendisliği bölümlerini inceledi.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Efstratios Stylianidis ise “Avrupa Düzeyinde Mühendislik Eğitiminde Sürdürülebilirlik Ve Döngüsel Ekonomideki Son Gelişmeler ve Eğilimler” konusuna değindi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mauricio Gabriel Moraler Beltran, mimari eğitimde döngüsellik kavramını anlatırken, Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Tüzün ise sürdürülebilir yapısal tasarım için yenilikçi uygulamalardan bahsetti.

Proje çerçevesinde; öğrencilere, akademisyenlere, sektör çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına endüstrinin sürdürülebilir/döngüsel inşaat mühendisliği alanındaki mevcut becerilerini ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlayan anketler yapıldı.

Prof. Dr. Oğuz Özgür Eğilmez, “Projede, inşaat mühendisliği eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturan tasarım derslerinde işlenmek üzere sürdürülebilir tasarım ve döngüsel ekonomi uygulama esaslarını içeren ders notları oluşturuldu. İnşaat mühendisliğinin 5 dalı ile “Sürdürülebilir Altyapı ve Döngüsel Ekonominin Temelleri” adlı bir dönemlik ders için, toplam 6 modül olacak şekilde ders notu üretildi” dedi.

Üretilen tüm ders notları projenin Sanal Öğrenme Platformunda (VLE: https://sustain-ce.yasar.edu.tr/login-register/) herkesin ulaşımına açık hale getirildi. Platform, kullanıcılar için birçok bilgi, uygulama örnekleri, tartışma konuları, derslerin amaç ve öğrenim çıktılarını içeriyor ve çevrimiçi olarak uygulanan sınavları geçenlere başarı sertifikası veriliyor.