İşte CHP'nin monşerleri! 26 isim 4 dönemden fazladır milletvekili koltuğunda

Demokrasi ve değişim kavramlarını dillerinden düşürmeyen CHP'li siyasiler, iş koltuklarından vazgeçmeye geldiğinde çok farklı bir tutum izliyor. AK Parti demokratik değişime katkı sunmak adına 3 dönem kuralını uygulayıp 148 milletvekilini değiştirirken, CHP sıralarında 26 ismin 4 dönem ve üzeri milletvekili olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Abone ol

AK Parti, siyasette değişimin ve dönüşümün önünün açmak için getirdiği 3 dönem kuralını uygularken, CHP'de 26 isim 7 döneme kadar varan vekillik sürecini yaşıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak bu dönem ile birlikte 7 dönemdir parlamentoda yer alıyor. Yani ortalama olarak 21 yıldır meclis sıralarında yer alıyor.

Bir başka yedi dönemlik vekil ise İstanbul Milletvekili Engin Altay. Altay için de benzer bir yıl söz konusu. CHP'den Tekirdağ milletvekili seçilen Faik Öztrak ise bu görevi tam 6 dönemdir yürütüyor. Ortalama olarak 16 yıldır da Öztrak mecliste yer alıyor.

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de 6 dönemdir CHP listelerinden mecliste yer alıyor. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de 6 dönemdir parlamentoda vekil olarak bulunuyor.

Kesici ve Tüzün de 28. dönem hariç olmak üzere ortalama 16 yıldır mecliste bulunuyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise 5 dönemdir vekillik yapıyor.

3 dönem kuralı CHP'de uygulanmıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ve Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu tam 4 dönemdir vekil sıralarında oturuyor.