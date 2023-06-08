BIST 5.570
DOLAR 23,39
EURO 25,29
ALTIN 1.463,77
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi yakalandı!

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi yakalandı!

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ ile irtibatlı 9 kişi kıskıvrak yakalandı.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan uzun soluklu risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen toplam 10 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 9 şahıs yakalandı.

Firari şahsın yakalanması amacıyla çalışmalara devam ederken, elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri çerçevesinde Yabancı Terörist Savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş maaşı temmuz ayında zamlanacak mı 2023 kaç para olacak?
65 yaş maaşı temmuz ayında zamlanacak mı 2023 kaç para olacak?
İşte CHP'nin monşerleri! 26 isim 4 dönemden fazladır milletvekili koltuğunda
İşte CHP'nin monşerleri! 26 isim 4 dönemden fazladır milletvekili koltuğunda
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
TÜİK açıkladı! Yatırımcıya en çok kazandıran hangisi oldu? Dolar, altın,Euro...
TÜİK açıkladı! Yatırımcıya en çok kazandıran hangisi oldu? Dolar, altın,Euro...
AK Parti İstanbul adayı o mu olacak? Milli Görüş'ün gönlündeki aday Aytunç Erkin yazdı
AK Parti İstanbul adayı o mu olacak? Milli Görüş'ün gönlündeki aday Aytunç Erkin yazdı
SSK/BAĞ-KUR emekli maaşı 2023 bu ay erken mi ödenecek? Haziran emekli maaşı
SSK/BAĞ-KUR emekli maaşı 2023 bu ay erken mi ödenecek? Haziran emekli maaşı
Messi'nin yeni adresi belli oldu
Messi'nin yeni adresi belli oldu
İşten evine dönen adam eşi kapıyı açmayınca pencereden girdi banyoda korkunç manzara!
İşten evine dönen adam eşi kapıyı açmayınca pencereden girdi banyoda korkunç manzara!
Ordu'da denizde erkek cesedi bulundu
Ordu'da denizde erkek cesedi bulundu
14 - 28 Mayıs 2023 Seçimleri sandık görevlisi parası ne kadar, nasıl alınır?
14 - 28 Mayıs 2023 Seçimleri sandık görevlisi parası ne kadar, nasıl alınır?
Ankara'da şehit ve gazi çocukları için kurs ve eğitim imkanı
Ankara'da şehit ve gazi çocukları için kurs ve eğitim imkanı