BIST 5.578
DOLAR 23,39
EURO 25,29
ALTIN 1.464,91
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Orkestra şefi robot olacak konseri yönetecek

Orkestra şefi robot olacak konseri yönetecek

 Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek "Absence" adlı gösteriyi "EveR 6" robotunun yöneteceği açıklandı.

Abone ol

Yonhap'ın haberine göre, Kore Ulusal Orkestrası, 30 Haziran'da Seul'de vereceği konserde Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsünün (KITECH) geliştirdiği bir robotun orkestra şefi olacağını açıkladı.

"Absence" konserini yönetmesi planlanan "EveR 6" adlı android robotun görünümü insan bedenini andırıyor. Robot aynı zamanda boynunu ve kolunu esnek biçimde kullanabiliyor.

Batonun yönü ve hareket hızını kayıt altına alan "hareket yakalama" teknolojisi sayesinde robotun baton hızını doğru şekilde algılaması kolaylaşıyor.

Robot ve orkestra şefi Choi Soo-yeol konserde ayrı ayrı performans sergileyecek, sonrasında ise iki şef birlikte konser yönetecek.

Choi, robotlar için en büyük zorluğun etkileşim ve iletişim olduğunu söyleyerek, gösteride insanın müzik konusunda robotik teknolojilerden daha öne çıktığını göstermek istediğini söyledi.

"EveR 6" adlı robotun konserdeki performansı Güney Kore için ilk olacak.

Robotlar, Japonya ve İsviçre'de orkestra yönetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Genç inşaat mühendislerine Avrupa Birliği desteği
Genç inşaat mühendislerine Avrupa Birliği desteği
Emerson Palmieri'den tarihi başarı! 5 UEFA kupası kazandı!
Emerson Palmieri'den tarihi başarı! 5 UEFA kupası kazandı!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi yakalandı!
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi yakalandı!
65 yaş maaşı temmuz ayında zamlanacak mı 2023 kaç para olacak?
65 yaş maaşı temmuz ayında zamlanacak mı 2023 kaç para olacak?
İşte CHP'nin monşerleri! 26 isim 4 dönemden fazladır milletvekili koltuğunda
İşte CHP'nin monşerleri! 26 isim 4 dönemden fazladır milletvekili koltuğunda
TÜİK açıkladı! Yatırımcıya en çok kazandıran hangisi oldu? Dolar, altın,Euro...
TÜİK açıkladı! Yatırımcıya en çok kazandıran hangisi oldu? Dolar, altın,Euro...
AK Parti İstanbul adayı o mu olacak? Milli Görüş'ün gönlündeki aday Aytunç Erkin yazdı
AK Parti İstanbul adayı o mu olacak? Milli Görüş'ün gönlündeki aday Aytunç Erkin yazdı
SSK/BAĞ-KUR emekli maaşı 2023 bu ay erken mi ödenecek? Haziran emekli maaşı
SSK/BAĞ-KUR emekli maaşı 2023 bu ay erken mi ödenecek? Haziran emekli maaşı
Messi'nin yeni adresi belli oldu
Messi'nin yeni adresi belli oldu
İşten evine dönen adam eşi kapıyı açmayınca pencereden girdi banyoda korkunç manzara!
İşten evine dönen adam eşi kapıyı açmayınca pencereden girdi banyoda korkunç manzara!