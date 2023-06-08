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İsviçre Parlamentosu'nun internet sitesine siber saldırı!

İsviçre Parlamentosu'nun internet sitesine siber saldırı!

İsviçre Parlamentosu'nun internet sitesinin siber saldırıya uğradığı belirtildi.

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İsviçre basınında yer alan habere göre, parlamentonun internet sitesi dün akşamdan bu yana kötü niyetli bir saldırının hedefi oldu.

İsviçre Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Candinas, bu sabah yaptığı açıklamada, sitenin aralıklı olarak erişilemez durumda olduğunu belirtti. Candinas, yetkililerin sorunun çözümü için yoğun çalıştığını da ifade etti.

Siber saldırının, parlamentonun çalışmalarını yavaşlattığı kaydedildi.

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