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Dul yetim maaşı alanlar 2 bin lira kurban bayram ikramiyesi alacak mı?

Dul yetim maaşı alanlar 2 bin lira kurban bayram ikramiyesi alacak mı?

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu yıl 2000 TL olarak hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyesi ödemesi, sosyal yardım alanları kapsayıp kapsamadığı araştırılıyor. 2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. SSK, ve Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi ödenecek. Peki Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? İşte, konuyla ilgili detaylar...

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2023 yılının Ramazan ayında emekli bayram ikramiyesi 2.000 TL olarak belirlenmişti. Sigortalının ölümü ile birlikte hak sahiplerine şartları yerine getirmeleri durumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ölüm aylığı bağlanmaktadır. Kadın ya da erkek eşlerden bir vefat ettiği zaman dul maaşından diğeri yararlanabilir. Peki Dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alabilir mi? 

Yetim aylığı Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. Dul aylığı ise ölen sigortalının geride bıraktığı eşine bıraktığı aylıktır. 

Dul ve yetim aylığı alana  bayram ikramiyesi ödenir mi?

Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine Bayram Ikramiyesi ödenir. Dul Ve Yetim Aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

2023 kurban bayramı tarihleri

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

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