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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! "Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! "Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise istihbarata dayalı düzenlenen nokta operasyonda bir M-16 ve bir kalaşnikof tüfeğin ele geçirildiği belirtilerek, "Terörle mücadele operasyonlarımıza halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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