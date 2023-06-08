Almanya’dan baba ocağı Hatay'a geldiler! Evlerinin enkazında hatıra aradılar: Bakın ne buldular!
ALMANYA’da yaşayan iş adamı Recep Adan, Hatay'da çocukluğunun geçtiği, annesi, babası ve kardeşinin sağ çıktığı 5 katlı apartmanın enkazında ailesiyle birlikte hatıralarını aradı. Adan ailesi birkaç resim, banka cüzdanı, bir saat buldu. İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay’da meydana getirdi. Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Bazı Hataylılar yıkım çalışmalarını takip ederken, bazıları da kaldırılan enkazın yerinde küçükte olsa bir hatıra arıyor.
Adan ailesinin depremde Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı aile apartmanı da yıkıldı. 45 yıldır Almanya’da yaşayan iş adamı 2 çocuk babası Recep Adan'ın annesi, babası ve kardeşi ise enkazdan hafif yaralı olarak kurtarıldı. Ailesini yakınlarının desteğiyle Almanya’ya götüren Adan, ilk fırsatta ise doğup büyüdüğü baba ocağı Antakya’ya geldi
Adan ve ailesi, kaldırılan enkazın yerinde bir anı bulabilmek için büyük çaba sarfetti. Adan’ın depremden bir gün önce Almanya’ya dönmesinin yıkılan salonda annesi, babası ve kardeşinin hayatını kaybetmesini önlediği öğrenildi.
"Belki bir hatıra buluruz"
57 yaşındaki Recep Adan, depremde anne, babası ve kardeşinin yaşadığı 5 katlı apartmanın çöktüğünü söyledi. Aile apartmanından hayatını kaybedenin olmadığını fakat ailesinin yaklaşık 8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını aktaran Adan, “Ailemin Almanya’ya yanımıza gelmelerini sağladık, tedavilerine orada devam ediyoruz. Almanya’da bir akrabamız vefat etti, onun defin işlemleri için Türkiye’ye geldik.