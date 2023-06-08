Almanya’dan baba ocağı Hatay'a geldiler! Evlerinin enkazında hatıra aradılar: Bakın ne buldular!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay’da meydana getirdi. Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Bazı Hataylılar yıkım çalışmalarını takip ederken, bazıları da kaldırılan enkazın yerinde küçükte olsa bir hatıra arıyor.