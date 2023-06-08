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Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 24'e girenler, Kırkpınar'a direkt katılabilecek!

Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 24'e girenler, Kırkpınar'a direkt katılabilecek!

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin, pehlivanların performansını artırması ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki kaliteyi yükseltmesi bekleniyor.

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki güreşlerle başlayan lig 7 etaptan oluşuyor. Lig kapsamındaki müsabakalarda elde ettikleri puanlarla ilk 24'e girmeyi başaran başpehlivanlar, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gelecek yıl gerçekleştirilecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Güreş otoriteleri ve pehlivanlar, ilk kez uygulanmaya başlanan Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin bu spora kalite getireceğine inanıyor.

Selim: "Her boyda hak eden Kırkpınar'a gelecek"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, AA muhabirine, bu ata sporunun gelişimine katkı sağlayacak her organizasyonun değerli olduğunu söyledi.

Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabının başarılı geçtiğini belirten Selim, organizasyonun Kırkpınar'a ve pehlivanlara faydalı olacağını ifade etti.

Kırkpınar'a gelen her pehlivanın dualı çayırda güreşmeyi hak edecek performans sergilemesi gerektiğine dikkati çeken Selim, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'a daha az pehlivan katılacak. Ligde başarılı olan, hak eden pehlivanlar katılacak. Yağlı Güreş Ligi'nde elde edilen puanlar, önümüzdeki yıl düzenlenecek Kırkpınar'da geçerli olacak. Seneye Kırkpınar daha iyi olacak. Ligde herkes iyi güreşecek ve bir yere gelecek. 'Ben çantamı aldım Kırkpınar'a gidiyorum' olmayacak. Her boyda hak eden Kırkpınar'a gelecek. Kırkpınar bir tanedir. Bu güreşlerin tarihi önemi vardır. Yıl içinde yapılan diğer güreşler, Kırkpınar'a hazırlıktır. Federasyon güzel bir karar aldı. Ben de bunun arkasındayım. Daha kaliteli güreşler olacak. Yağlı Güreş Ligi'nin meyvelerini önümüzdeki sene göreceğiz."

Güreyl: "Pehlivanlar tüm sezon boyunca formda kalmak zorunda"

Başpehlivan Nedim Gürel, Yağlı Güreş Ligi'nin profesyonelleşme anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ligin kurulmasının başpehlivanlar tarafından olumlu karşılandığını anlatan Gürel, federasyonun yaptığı çalışmalarla çıtanın daha yukarılara çıkarıldığını dile getirdi.

Pehlivanların artık sezon boyunca yüksek performans göstereceğini anlatan Gürel, şöyle devam etti:

"Yağlı Güreş Ligi'nin kurulması çok güzel oldu. Önceden Kırkpınar ve Elmalı güreşlerine büyük önem veriliyor ve ona göre form tutuluyordu. Lig bütün sezona yayılmış durumda ve tüm pehlivanlar sezon boyunca formda kalmak zorunda. Ligde ilk 24'e giren pehlivanlar direkt Kırkpınar'a katılacak. Kırkpınar'dan bir hafta önce yapılacak güreşlerde 8 pehlivan daha katılım hakkı kazanacak ve 32 pehlivan çayıra çıkacak."

Başpehlivan Tanju Gemici ise lig kapsamında düzenlenecek güreşlerde puan toplamak için pehlivanların en iyi performansını sergileyeceğini belirtti.

Yağlı Güreş Ligi'nin kaliteyi artıracağını dile getiren Gemici, "Lig kurulması benim açımdan iyi. İlerleyen dönemde daha iyi göreceğiz. Kırkpınar'a daha iyi performans gösteren pehlivanlar katılacak." değerlendirmesinde bulundu.

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