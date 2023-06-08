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Memur-Sen'den 'hayırlı olsun' ziyareti! Başkan Ali Yalçın'dan zam açıklaması

Memur-Sen'den 'hayırlı olsun' ziyareti! Başkan Ali Yalçın'dan zam açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yalçın, ziyaretteki konuşmasında, Erdoğan'ın açıkladığı zam konusuna değindi.

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Ziyarette, memur maaşlarına temmuzda yapılması beklenen zam ile ağustosta gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ele alındı. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, ziyaretteki konuşmasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasında çalışma barışının sarsıldığını ve ücret dengesinin bozulduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seçim dönemi öncesinde bu durum gündeme gelmiş ve en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceği ve emekli kamu görevlilerine de yansıyacağı belirtilmiştir. Düzenlemenin, hangi maaş kalemlerine, unvanlara hangi oranda yansıyacağı ve yüzdelik mi yoksa seyyanen mi olacağına ilişkin bir çalışma tarafımızla ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Dolayısıyla bu hassasiyet gözetilerek düzenlemenin başka mağduriyetlere yol açmaması için yetkili konfederasyonla ortak çalışma yapılmalıdır."

3600 ek gösterge...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verileceğini ve Meclisin ilk işlerinden birisinin bu olacağını açıkladığını hatırlatan Yalçın, bu düzenlemenin zamana yayılmaması ve sosyal maliyet oluşmadan tamamlanmasının kamu görevlilerince memnuniyetle karşılanacağını bildirdi.

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