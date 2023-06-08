Fatih Altaylı CHP kulisi paylaştı Kılıçdaroğlu: Bir daha aday olmayacağım

Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili yöneticilerine, "Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı" dediğini aktardı. Altaylı, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerine kadar genel başkanlığı bırakmayacağının kesinlik kazandığını yazdı.

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Seçim sonuçlarıyla eleştiri oklarının hedefindeki Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlığı bırak" çağrıları devam ediyor.

Ancak gelen işaretler devam yönünde oldu. Yenilenen MYK ve Kılıçdaroğlu'nun söylemleri bu gelişmeyi doğrular nitelikte oldu.

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra köşe yazılarına kendi kişisel internet sitesinden devam eden Fatih Altaylı, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile partililer arasında yapılan görüşmelere ilişkin kulis bilgisi aktardı.

"Yerel seçimlerden önce hiçbir değişiklik olmayacağından herkes emin"

Altaylı, ilgili görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Seçim gecesi ya da ertesi günü.

15 gün önce parlamento kaybedilmiş.

Şimdi de Cumhurbaşkanlığı.

CHP’de ağızları bıçak açmıyor.

Keyifler kaçık.

Ekrem İmamoğlu İstanbul’a dönmüş, parti yönetiminden isimler yorgun ve keyifsiz koltuklara yığılmış.

Parti içinde herkes yeni duruma göre pozisyon almaya çalışıyor.

Genel merkezde zaten siyasi geleceğini Ekrem İmamoğlu’na bağlamış bir grup var. Oldukça bildik tanıdık isimler, hatta parti adına konuşan kişiler, gelecek planlarını şekillendiriyorlar.

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup da hala mevcut. Onlar da ikballerinin devamını Kılıçdaroğlu’na bağlamışlar, kaçınılmaz değişimden korkuyorlar.

Bir hesaplaşma kaçınılmaz görünüyor.

Herkes yarın ne olacağını düşünüyor.

Ama kimse konuşmuyor.

Kemal Bey, çok güvendiği birkaç isimle odasına çekiliyor ve durum değerlendirmesi yapmak istiyor.

Odada bu isimlerden biri Kemal Bey’e çok net bir soru soruyor.

“Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.”

"Bir dahaki seçimde aday ben değilim"

Kemal Kılıçdaroğlu çok net, çok açık bir yanıt veriyor.

“Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok”

Herkes rahatlıyor.

Ancak genel başkanlığı bırakmayacağını da hissettiriyor.En azından yerel seçimlere kadar.

Odadakilerden biri, “Hem bu fikrinizi hem de Genel Başkanlığı yerel seçimlere kadar sürdüreceğinizi ve yerel seçimlerden sonra genel başkanlığı da bırakacağınızı açıklasanız çok rahatlarız’ diyor.

Kemal Bey bakıyor, itiraz etmiyor. Net bir şey de söylemiyor. Zaten genel tavrı bu.

Bu arada bu aşamada Ekrem İmamoğlu Genel Başkanlığa bazılarının iddia ettiği kadar hevesli değil. İstanbul’u AK Parti’ye bırakmak da istemiyor. Siyasi yasak meselesi de zaten üzerinde bir yük. Aceleci davranmaktan yana değil. Ancak durumdan hoşnutsuzluğu bilinsin istiyor. Bunu da sosyal medya aracılığı ile duyuruyor.

Parti hafif çalkalanıyor.

İki gün sonra kimse ile görüşmeyen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı ile baş başa bir görüşme yapıyor. Parti yönetimi bu görüşmeyi izliyor, sonucu merak ediyor. Bir bilgi verilmiyor ama İmamoğlu, değişim tweetlerini yayınlamayı durduruyor.

İmamoğlu'na yakın isimler MYK'da yok

Herkes sulh sağlandı diye düşünürken, Kemal Bey yeni MYK’yı açıklıyor.

O da ne!

Listede İmamoğlu’na yakın olduğu düşünülen isimlerden bir teki bile yok. Belli ki, İmamoğlu ile işler iyi gitmiyor.

İpler yeniden geriliyor.

Ve ilginçtir, siyasi ikbalini İmamoğlu’nda gören bazı parti yöneticilerinden, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelmeye başlıyor.

"Gerekli hallerde en yakınındakini bile gözden çıkaracak tarzda bir lider"

Şimdi partide herkes şaşkın.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun odadan son çıkan kimse onun etkisi altında kaldığı bilinen bir sır.

Şu anda kafasında ne var kimse tam olarak bilmiyor.

Bildikleri şu.

Kılıçdaroğlu görünenin aksine, gerekli hallerde en yakınındakini bile gözden çıkaracak tarzda bir lider. Yani rakibinden çok da farklı değil bu konuda.

Bu yüzden CHP’de yarın ne olacak kimse net olarak bilmiyor.

Ama yerel seçimlerden önce hiçbir değişiklik olmayacağından herkes emin."