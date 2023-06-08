Karnesinde 2 olan Takdir-Teşekkür belgesi alabilir mi, karne ortalaması kaç olmalı?

Milyonlarca öğrenci 16 Haziran cuma günü karnesini alacak ve yaz tatili başlayacak. Karne heyecanının başladığı bu günlerde öğrenciler e okul'dan notlarını ve karne ortalamasını öğrenmeye başladı. Peki karnesinde 2 olan öğrenci, matematiği ya da Türkçe dersi 2 olan öğrenci belge alabilir mi? Takdir-teşekkür belgesi almak içim karne ortalaması ne olmalı?

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Yaz tatili için artık geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 16 Haziran cuma günü karnesini alacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Tatil öncesi öğrencilere karne heyecanı sardı, karne notu hesaplama telaşı başladı. Karne alınacak güne adım adım yaklaşılırken takdir ve teşekkür belgesi almak isteyenler puan hesaplamasını yapmaya başladı. Peki Karnesinde 2 olan takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?

Notları iyi olan ancak Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersleri 2 olan öğrenciler kendilerine teşekkür ya da takdir belgesi verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Teşekkür belgesi almak için istenen şartların başında dönem sonunda hiçbir dersin zayıf yani 1 olmaması gerekiyor. Peki karnede 2 olursa teşekkür belgesi alınır mı?

Karnesinde 2 olan öğrenci belge alabilir mi?

Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

Türkçe, matematik dersi 2 olunca belge alınır mı?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi ve takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor.

Teşekkür belgesi kaç puanla alınıyor?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için öğrencilerin herhangi bir dersten zayıfı olmaması gerekiyor. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının 70,00 - 84,99 arasında olması gerekiyor.

5 günden fazla devamsızlığı olan belge alabilir mi?

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.