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Araçta unutulan 6 aylık bebekten acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Araçta unutulan 6 aylık bebekten acı haber

BELÇİKA'nın Charleroi kentinde annesinin arabada unuttuğu 6 aylık bebek yaşamını yitirdi.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, Saint-Joseph de Gilly hastanesi çalışanı anne, bebeğini hastanenin kreşine bırakmak yerine arabada unuttu. 6 aylık olduğu belirtilen bebek, 17.30 sularında çevredekiler tarafından fark edildi.

Sabah saatlerinden itibaren güneşin altında arabada kapalı kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması bekleniyor.

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