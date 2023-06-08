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İstanbul Havalimanı'nda yakalanan altın miktarı 19 kiloyu buldu

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan altın miktarı 19 kiloyu buldu

İstanbul Havalimanı'nda, farklı tarihlerde yurda kaçak sokulmak istenen külçeler halinde 19 kilogram altın ile çok sayıda cep telefonu ve teknolojik ürün ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yaptığı çalışmada 21 Mayıs'ta şüphe üzerine Ö.A'yı durdurdu.

Yapılan aramada farklı markalarda 80 cep telefonu, 2 playstation, 4 adet kamera ile külçe şeklinde 1 kilogram altın ele geçirildi.

Polis ekipleri 4 Mayıs'ta yaptıkları çalışmada ise yabancı uyruklu F. A'da birer kilo şeklinde 10 külçe, 11 Mayıs'ta da yabancı uyruklu H.A'da 8 külçe olmak üzere toplam 18 kilogram altın buldu.

Ekiplerin 6 Haziran'daki çalışmasında da yabancı uyruklu W.H.H.M.Y'nin üzerinde 12 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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