Cübbeli Ahmet Hoca ile Fatih Altaylı birbirine girdi! "Çok can çekilecek bir tipin mi var da benden kurtuldun"

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir dönem Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programlarına çıkarak adını duymayan herkese duyurmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın " iki erkeğin tokalaşmasını tehlikeli" şeklindeki çıkışı sonrası Fatih Altaylı, "Paçayı iyi kurtarmışım" diyen gazeteci Fatih Altaylı'ya, "Çok can çekilecek bir tipin mi var da benden zor kurtardın diyorsun" yanıtını verdi.

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "İki erkeğin tokalaşmasında tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar onunla da tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca ile yaptığı programlar reyting rekorları kıran Fatih Altaylı, "Demek ki paçayı iyi kurtarmışım" diye tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Fatih Altaylı'ya verdiği cevap ise olay oldu.

Altaylı'nınki çok müstehcen bir ifade

Fatih Altaylı'nın sözlerinin çok ayıp şeyler olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca şöyle devam etti: "Biz Fatih Bey ile mushafa etmedik sadece tokalaştık. 'Ben paçayı iyi kurtarmışım diyor' bu hoş değil.

- Aradım kendisini bu konu hakkında konuşmak için fakat açmadı. Kendisine biraz çıkışacaktım. Bu çok müstehcen bir ifade.

Ben Fatih Altaylı değilim ki!

- Ben o zaman ona karşı kötü niyetli olacağım, kendisi de benden kurtulmuş olacak. Ben kendim için kullanmadım bu ifadeleri. Böyle bir şeyle karşılaşanlar için uyarıda bulundum. Uyarmak da zorundayım.

- Benim herkesin ocağında, evinde etkim var. Ben Fatih Altaylı değilim ki. Ben konuşmalarının etkisi, karşılığı olan bir adamım. Ben hikaye anlatmıyorum.

"Çok can çekilecek bir tipin mi var da..."

- Eğer telefonu açsaydı 'Senin de tipinde çok can çekilecek bir tipin mi var da benden zor kurtardın diyorsun' diyecektim. O öyle bir sözü hak etti.

- Beni cinsi sapık ilan etmiş oluyor. Bu mahkemelik olacak türden bir söz ama hasbel kader bir hukukumuz olmuştu. Her küp içindekini sızdırır. Kötü söz sahibine aittir. 'Milleti nasıl bilirsin kendim gibi' demişler.

Benim helal viagraya ihtiyacım mı var? Fatih Altaylı'nın kendisine yaptığı "Helal Viagra" önerisi için de konuşan Cübbeli Hoca, "Benim böyle bir şeye ne ihtiyacım olduğunu anlamış da bu sözü kullanmış. Çok terbiyesiz bir yaklaşım. Benim burada tatmin olamıyorum da, kendi ihtiyaçlarım var da, beynimde sorun var gibi bir hale düşürmüş. Çok ayıp etmiş. Benim torunlarım var. Böyle şey konuşulur mu?" sözleriyle tepki gösterdi.

Fatih Altaylı deler yazmıştı?

Fatih Altaylı, kendi internet sitesindeki yazıda, "Kulaklarıma inanamadım. Ve korktum. Kendisi ile defalarca ister istemez el sıkıştık. Demek ki paçayı iyi kurtarmışım. Hatta Murat Bardakçı da iyi kurtarmış. Yine de İslamcı kesimden gelen bu cinsellik uyarılarını anlamakta zorlanıyorum. Cinsiyet fark etmeksizin bu kadar yüksek libido ve seks arzusu için ne yiyip ne içiyorlar merak ediyorum. Satışa çıkarsalar, iyi para yaparlar. Cübbeli Ahmet’i 'Helal Viagra' markasını öneririm." diye azmıştı.