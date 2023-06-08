Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık: Bölgeye son derece modern, arz imkanını belki ikiye, üçe katlamış yeni bir hayvan pazarı kazandırıyoruz.

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Edirne'nin Havsa ilçesindeki Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarı yenilenecek.

Pazarın yenilenmesi projesi, Havsa Belediyesi ve Edirne İl Genel Meclisi işbirliğinde gerçekleştirilecek.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'nin çok önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Kentin yıllık tarımsal hasılasının yaklaşık 17 milyar lira olduğunu belirten Kırbıyık, "Geçen yılın rakamları itibarıyla yaklaşık 5 milyar liralık bir canlı hayvan değerine ulaştığımızı görüyoruz. Yine tarımsal hayvancılıktan kaynaklı hasılamızın da yaklaşık 2,5 milyar liraya yakın bir rakam olduğunu görüyoruz. Bunlar son derece önemli rakamlar." dedi.

"Arz imkanı artacak"

Kırbıyık, kentteki kırsal altyapı yatırımlarını çok önemsediklerini dile getirdi.

Havsa Hayvan Pazarı'nın, Trakya açısından son derece önem arz eden ve bölgede herkesin bildiği bir pazar olduğunu ifade eden Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla artık şehir merkezinde kalmış, genişleme imkanı olmayan ve mevcut yapıları da yetersiz kalan bir hayvan pazarıydı. Bunu daha üst niteliğe nasıl ulaştırabiliriz noktasında bir çalışma yaptık. Sağ olsun belediyemiz yeni bir yer tahsis etti ana yol üzerinde.

Bunun finansmanını ortaklaşa yapıyoruz, yüzde 75'ini İl Özel İdaresi, yüzde 25'ini Havsa Belediyemiz karşılayacak. İhale süreçlerini başlatıp, devamını getireceğiz. Bölgeye son derece modern, arz imkanını belki ikiye, üçe katlamış yeni bir hayvan pazarı kazandırıyoruz."

"6-7 ayda tamamlanacak"

Kırbıyık, bölge hayvancılığına büyük katkı sağlayacak projenin 6-7 ay içerisinde tamamlanacağını öngördüğünü, 4 bin 431 metrekare kapalı alana, 2 bin metrekare otoparka sahip olacak projede, 10 dükkan, idari bina, sosyal tesis, dezenfektan alanı, karantina kısmı ve kantar bulunacağını aktardı.

Birlikte çalışma kültürünü artırmak zorunda olduklarının altını çizen Kırbıyık, "Bir tarafımızda belediyemiz, bir tarafımızda İl Genel Meclisimiz var. Yani burada siyasi parti farklılıkları da var ama konu Edirne'nin menfaatleri olduğunda, konu bölgemizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri olduğunda her türlü siyasi ayrımı bir kenara bırakıp ortak hareket edebilmek son derece önemli. Bugün onun da bence güzel bir örneğini yaşıyoruz." diye konuştu.

Havsa Belediyesi Başkanı Aydın Balkan da Kuzey Marmara'nın en büyük hayvan pazarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 85 yıllık pazarda ufak tefek tadilatlar dışında bugüne dek kapsamlı bir yeniliğe gidilmediğini belirten Balkan, "Yeni projemiz eski hayvan pazarımızdan yaklaşık iki kat daha büyük ve daha modern olacak. Üzeri kapanacağından üreticilerimiz hayvanlarını hastalıklardan koruma açısından daha emin olacak ve daha fazla hayvan getirecekler. Hayvan sayısındaki artışla beraber talebin ve ticarete olan katkımızın artacağını düşünüyorum." dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş de Trakya'nın en büyük havyan pazarının modernizasyonuna vesile oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol Kırbıyık ve Balkan tarafından imzalandı.