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Öldürüp ormana attığı arkadaşının cesedini ekiplerle arayan sanık iyi hal indirimi aldı

Öldürüp ormana attığı arkadaşının cesedini ekiplerle arayan sanık iyi hal indirimi aldı

ZONGULDAK'ta 2021 yılında 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın ormanda cesedinin bulunması olayıyla ilgili yargılanan arkadaşı İslam Ç. hakkında karar çıktı. Ormana sakladığı cesedi ekiplerle birlikte arayan sanığa iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezası verildi.

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Edinilen bilgiye göre geçen 2021 yılının Ağustos ayında kayıplara karışan 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın hayatından endişe eden ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerinin çalışması sırasında Nazar K. isimli genç kız olayı ekiplere itiraf etti. Ekipler, Enes Merdivan'ın cesedini ormanlık alanda çalılıkların arasına saklanmış halde buldu. Arama çalışmaları devam ettiği sırada çalışmalara katılan İslam Ç. hakkında Nazar K.'nin itirafı sonrası yakalama kararı çıkartıldı. İtiraf sonrası 20 yaşındaki İslam Ç. ekiplere giderek teslim oldu.

İslam Ç. ve Nazar K. hakkında "tasarlayarak adam öldürme ve yardım etme" suçundan tutuklama kararı çıkartıldı. Nazar K. ise cinayet ile ilgisinin olmadığı gerekçesiyle daha sonra tahliye edildi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan tutuklu sanık İslam Ç. ile Enes Merdivan’ın ailesi ve avukatlar katıldı. Nazar K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Enes Merdivan'ın yakın arkadaşı olduğunu; Nazar K. ile sevgili olduklarını söyleyen İslam Ç. Enes'in Nazar'a karşı duyguları olduğunu ve ayrılması istediğini yönündeki ifadelerini tekrarladı. Enes'in kendisine bıçakla saldırmak isterken kendisini savunmak amacıyla elindeki tüfeğin kazaen patladığını öne sürdü.

Arama çalışmalarına da katıldığı öğrenilen İslam Ç. hakkında iyi hal indirimi de uygulanarak 25 yıl hapis cezası verildi. Nazar K. hakkında ise olayı itiraf etse de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla iyi hal indirimiyle 5 ay hapis cezası verildi. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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