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Tevfik Göksu kiminle evli, eşi Hacer Göksu kimdir? Tevfik Göksu çocukları

Tevfik Göksu kiminle evli, eşi Hacer Göksu kimdir? Tevfik Göksu çocukları

Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu'nun adı sık sık konuşulan, gündemdeki isimlerden biri oldu. AK Parti'nin İBB başkanlığı için düşündüğü iddia edilen Tevfik Göksu'nun hayatı merak edildi. Peki Tevfik Göksu kimdir, aslen nereli? Eşi Hacer Göksu kimdir?

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medyada gündeme geldi. Aynı zamanda AKP Grup Başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun adı şimdilerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. Tevfik Göksu'nun hayatı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 55 yaşındaki siyasetçi Fatma Göksu ile evli. Şeyma Fatma adında bir kızı var. Peki Tevfik Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu'nun eğitim durumu nedir? 

Tevfik Göksu Kimdir?

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğan Tevfik Göksu, 1966 yılında dünyaya geldi. Annesi Fatma Göksu, babası Abdurrahman Göksu'dur. Mehmet ve Mahmut adında iki kardeşi bulunur.

55 yaşındaki siyasetçi Fatma Göksu ile evli. Şeyma Fatma adında bir kızı var.

Tevfik Göksu'nun Eğitim Durumu Nedir?

Adıyamanlı olan Tevfik Göksu, liseye kadar Gölbaşı'nda okudu. Liseyi İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde harita mühendisliği okudu.

Tevfik Göksu, İstanbul Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi bölümünde yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde doktora çalışması bulunur.

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