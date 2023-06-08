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Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'e veda paylaşımı!

Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'e veda paylaşımı!

Galatasaray, sözleşmesi biten ve şampiyonluk yaşayıp takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'e veda etti.

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Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı takıma veda etti. Gomis, 28 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da ilk ayrılan isim Bafetimbi Gomis oldu. Fransız yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara veda etti.

"Bir gün yine buluşacağız"

Bafetimbi Gomis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e teşekkür etti

Şampiyon Galatasaray'da sözleşmesi biten Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Gomis için sosyal medya hesabından yayımladığı teşekkür mesajında, "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe. Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" ifadelerini kullandı.

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