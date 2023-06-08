Asgari ücrete dolar zammı! Temmuz asgari ücreti 12 bin TL'yi geçecek iddiası işte senaryolar
Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ek zamla ilgili milyonlarca çalışanın merakı giderek artıyor. Doların son günlerde tarihi rekorlar kırarak 23 lirayı aşması nedeniyle masadaki zam formülleri de değişti. İşte asgari ücrete gelecek zamla ilgili en son kulis bilgileri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan kabinenin ilk toplantısı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başlayacağını duyurdu. AK Parti, "asgari ücret herkesi tatmin edecek" açıklaması yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önümüzdeki günlerde işçi ve işveren temsilcilerini davet etmesiyle yeni asgari ücret tespit süreci resmen başlayacak. İşte masadaki asgari ücret rakamları...
Dolar artınca, beklenti de arttı
Hızla artan hayat pahalılığı ve art arda gelen zamların ardından milyonlarca insan, Temmuz ayında yapılacak olan ara zammın ne kadar olacağını merakla bekliyor. Başlangıçta hükümet, asgari ücret alt sınırını 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak iki gündür doların tarihi rekorları üst üste kırarak 23 lira 40 kuruşa kadar yükselmesi nedeniyle hesaplar değişti.
İlk pazarlık 'hayırlı olsun' ziyaretinde...
Habertürk'ün haberine göre, asgari ücretle ilgili gayri resmi ilk temas, TÜRK–İŞ ve TİSK heyetlerinin yeni Çalışma Bakanı Işıkhan’a yapacakları "hayırlı olsun" ziyaretinde gerçekleşecek. Kurban Bayramı’ndan önce yeni asgari ücretin ilan edileceği tahmin ediliyor.
TİSK ne önerdi, sendikalar ne istiyor?
TİSK’in komisyonda, asgari ücret desteğinin 2016'daki gibi brüt asgari ücretin en az yüzde 6’sı oranına çıkartılarak devam ettirilmesini talep etmesi bekleniyor. İşçi sendikaları ise asgari ücret pazarlığının Son araştırmada Türk-İş'in açlık sınırı olarak açıkladığı 13.440 TL üzerinden başlamasını istiyor.