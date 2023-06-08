Asgari ücrete dolar zammı! Temmuz asgari ücreti 12 bin TL'yi geçecek iddiası işte senaryolar

Dolar artınca, beklenti de arttı

Hızla artan hayat pahalılığı ve art arda gelen zamların ardından milyonlarca insan, Temmuz ayında yapılacak olan ara zammın ne kadar olacağını merakla bekliyor. Başlangıçta hükümet, asgari ücret alt sınırını 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak iki gündür doların tarihi rekorları üst üste kırarak 23 lira 40 kuruşa kadar yükselmesi nedeniyle hesaplar değişti.