Onur Belgesi nasıl alınır, karne ortalaması kaç olmalı? Onur Belgesi nedir kaç puanla alınır 2023?

Öğrenciler 16 Haziran cuma günü karnesini alacak ve yaz tatili başlayacak. 2. dönemi de bitiren öğrenciler karnesindeki not ortalamalarını merak ediyor. Öğrenciler, başta onur belgesi, takdir ve teşekkür belgeleri olmak üzere, karne ve notları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki Onur belgesi kaç puanla alınır, karne ortalaması kaç olan onur belgesi alabilir?

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Öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesine artık günler kaldı. Son sınavlar da yapıldı, sınav sonuçları e okul sistemine öğretmenler tarafından yüklendi. 16 Haziran cuma günü karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda elde ettikleri ortalamalarla takdir veya teşekkür belgesi alacaklar. Bazı öğrenciler ise başarı belgelerine ek olarak onur belgesiyle ödüllendirilecek. Davranışların da etkili olduğu onur belgesi bazı şartlara göre veriliyor.

Peki, onur belgesi nedir, kaç puanla alınır? İşte onur belgesi almanın şartları…

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Karnesinde 2 olan öğrenci belge alabilir mi?

Karnesinde 2 olan öğrenciler, diğer puanlar tutuyorsa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir. Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının 2 olmaması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması en az 3 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 2 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.