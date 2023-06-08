Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek ve Erden Timur'a zehir zemberek sözler! ''Hovardalık yapıyorsunuz''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de geride kalan sezon ve Siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Galatasay Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur'a 'hovarlık yapıyorsunuz' diyen Çebi, Erden Timur'un "Bazı evrakları ve duyduklarını lig bittikten sonra söyleyeceğim" sözlerini hatırlataracak "Bu açıklamayı da bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Siyah-beyazlı kulübün gündemine ve Süper Lig'de geride kalan sezona ilişkin konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur'a hem şampiyonluk sonrası hem de şampiyonluk öncesi açıklamaları sebebiyle sert yanıtlar verdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Sezon bitti, yeni sezona hazırlanacağız. Mevcut oyuncularımızın çoğuyla devam edeceğiz. 3 takviye yaparak Şenol Hocamızla şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Bir mücadele hep birlikte kazanılır ya da kaybedilir. Yönetimle, teknik kadro ve futbolcularla başlar, camia ve taraftarla devam eder. Birilerini tebrik ederken sadece teknik kadroyu tebrik edip yönetimi görmemek olmaz. Bu işler ekip işidir. Ekibi ayırmak doğru değildir. Teşekkür ederken onları da anmakta zarar yoktur. Bu işin içerisinde sizler de varsınız.

"Neden seçim atmosferi yaratıldı bilmiyorum"

4-5 ay geçtikten sonra bu camiada Seçim atmosferi neden yaratıldı bilmiyorum. Başarısızlık üzerine kurulmuş bir kurgu ise yanlış. Gerçek Beşiktaşlılar kötü gidişte el ele tutmayı iyi bilir.

"Sakatlıklar yakamızı bırakmadı"

Bu sezon iyi bir kadro kurduk ama sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Son maçımızda da sakatlıklar bizimleydi. Dünkü maçın büyük sebebi sakatlıklardı. Sezon başında Ghezzal'ı uzun süre kullanamadık. Kalecimiz çok iyi sezon geçirdi ama 2-3 ay geç geldi. Geçen seneki sakatlığını toparlayamadı. Josef sakatlandı. Tüm bu sakatlıklar bizi beklentimizin dışına taşımıştır. Sakatlıklara karşı tedbir alınmıştır ama bazıları doğal oluşmuş sakatlıklardır. Seneye inşallah bunlar olmaz. Gereken kadroyu kurup Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımaya çalışacağız.

Ayrıca birlik ve beraberlik diliyorum. Seçim dönemi olmadıkta seçim olacakmış gibi ortam oluşturmamak lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde şampiyonluk mücadelesi vermemiz lazım. Ben bütün profesyonellerimize teşekkür ediyorum.

Dursun Özbek ve Erden Timur'a çok sert cevap: Hovardalık yapıyorsunuz

Galatasaray Başkanı'nın birkaç gün evvel yaptığı açıklamaya gelmek istiyorum. 6 puanınız olsa ne fark eder, ofsaytımsı olsa ne fark eder diyor... Siz 6 puanınızı silerseniz, Sivas maçındaki 3 puanı da silerseniz çok şey fark eder. Hani hovardalık yapıyorsunuz ya 'Ne fark eder' diye... Çok fark eder. Moral olarak fark eder. Lig yürürken arkanızdaki rüzgar fark eder. Rakiplerin morali fark eder. Deprem sebebiyle ligden çekilen takımlarla oynanan maçların oynanmış kabul edilmesi ve sonraki maçlarda 3'er puan yazılması... Galatasaray Başkanımız bu konuda küçümseyici tavırlarda oluyorsa, altına bir de ofsaytımsı diye bilinen ve haksız puan alındığı kabul edilen pozisyonu eklerseniz, ofsaytımsının üstüne bir de penaltımsı eklerseniz şampiyonumsu olursunuz. Başkanların çok dikkatli olması lazım. Taraftar gibi konuşmalarını doğru bulmuyorum. Belki zafer sarhoşluğudur ama çıkıp yanlış anlaşıldığını söyleyip özür dilemesi gerekir.

"Ağabeyiniz geldiği zaman çıkıp hırlamaya başlıyorsunuz"

Bu problemin başladığı tarihten bugüne kadar Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin konuşmadığını iyi biliyorsunuz. Biz bu uygulama yanlış derken onlar çıkıp 'Hayır, doğru' demediler bile. Şimdi 8 puan fark yaptıktan sonra çıkıp 'Ne fark eder' diyorsunuz. Hayır öyle olmaz. Fark eder.

Bir diğer konu da Erden Timur'un bazı evrakları ve duyduklarını lig bittikten sonra söyleyeceğim demesi... Bu açıklamayı da bekliyoruz. Eğer varsa süratle açıklamasını rica ediyoruz. Ligi bitirmem dediler, lig bitti. İşinize geldiği zaman kabul ediyorsunuz, işinize gelmediği zaman kabul etmiyorsunuz. Kavga etmekten kaçınıyorsunuz, abiniz geldiği zaman çıkıp hırlamaya başlıyorsunuz. 8 puan fark varken değil, en başında çıkıp konuşacaksınız. Fark 5 puan olsaydı bu açıklama nasıl yapılacaktı? Kendisinden rica ediyorum.