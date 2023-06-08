Murat Kurum kimdir, aslen nereli? Murat Kurum İBB Başkanı olacak iddiası bomba

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi geçtiğimiz günlerde duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum'un yerine Mehmet Özhaseki getirildi. Murat Kurum'un adı ise son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. Peki Murat Kurum kimdir, aslen nereli? Murat Kurum eşi Şengül Kurum kimdir?

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Türkiye 2024 yılının mart ayında yeniden sandık başına gidecek ve bu kez yerel seçimler için oyunu kullanacak. İstanbul'u kaybeden AK Parti sıkı bir şekilde hazırlıklara başladı. İstanbul'u geri almak için İBB Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri de Murat Kurum oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan Kurum'un yerine Mehmet Özhaseki getirilmişti. AK Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak göstereceği iddia edilen Murat Kurum'un hayatı bu gelişmeden sonra yeniden merak edildi. Peki kimdir Murat Kurum aslen nereli, kaç yaşında?

Murat Kurum'um eşi ise Şengül Kurum'dur. Matematik öğretmeni olan Şengül Kurum, RTÜK'te üst düzey yönetici. Çiftin 3 tane çocuğu vardır.

Aslen Ankaralı olan Murat Kurum 47 yaşında. Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Murat Kurum'um eşi ise Şengül Kurum'dur. Çiftin 3 tane çocuğu vardır.

Murat Kurum kimdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1976 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Mimar Kemal Lisesi’nin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2017 yılında Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisansı’nı tamamladı.

1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevine geldi.

2009 yılından 2018 yılı Temmuz ayına kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

ÖZEL YAŞAMI

Yeni kabinenin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, evli ve üç çocuk babasıdır.

MURAT KURUM NE ZAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI OLDU?

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak göreve 2018 yılında atandı.