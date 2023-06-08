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Kulis Haber! İYİ Parti CHP'den Antalya başta bazı büyükşehir belediyelerini istiyor

Kulis Haber! İYİ Parti CHP'den Antalya başta bazı büyükşehir belediyelerini istiyor

2024 yerel seçimleri için hazırlıklara başlayan İYİ Parti'de 6'lı Masa ile ittifak yapılmayacağı sadece CHP ile ittifak yapılabileceği artık neredeyse netleşti. İYİ Parti'nin CHP'den de bazı büyükşehirleri isteyeceği bunlardan ilkinin de Antalya olacağı konuşuluyor.

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2019 yerel seçimlerine CHP ile birlikte giren İyi Parti'nin, gelecek yıl yapılacak 2024 yerel seçimlerde ittifakın devamı için bazı büyükşehir belediyelerini isteyebileceği konuşuyor. Diken'in kulis haberine göre; İyi Parti içinde ağırlıklı görüş 6'lı masadan yalnızca CHP’yle ittifakın devam ettirilmesini ‘şartlı’ olarak tercih ediyor.

CHP'yle güçlü pazarlık yapılacak

Parti içinde merkeze daha yakın duran isimlerse ittifakın yalnızca CHP’yle devam ettirilmesini ‘şartlı’ olarak tercih ediyor. Özellikle yerel seçimler için CHP’yle ‘güçlü pazarlık’ fikrini savunan bazı isimler, ortaklarının masasına net taleplerle gidilmesinden yana.

Antalya başta bazı büyükşehirler...

Bu talepler arasında yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi halinde aralarında Antalya’nın da olduğu bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakılması da yer alıyor. Bu kentlere Isparta’nın da eklenebileceği konuşuluyor. 

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