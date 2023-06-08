Yeni Renault Clio Türkiye'de tanıtıldı

Yenilenen Renault Clio, markanın en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye'de eylülde yollara çıkacak.

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Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Renault Clio, Renault Global Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, Renault Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, Renault Ürün Performansı Başkan Yardımcısı Bruno Vane ve MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Renault CEO'su Cambolive, "Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor. Bu vesileyle OYAK yönetimine teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Yeni Clio'nun, yeni ve etkileyici ön cephesi ve daha sportif Esprit Alpine donanım seçeneğiyle, modern bir karakter sergilediğini belirten Cambolive, "Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen segmentinin lider modeli Clio, yenilenen tasarım ve donanım özellikleriyle Türk kullanıcıların daha da beğenisini kazanacak." dedi.

Renault Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vidal de Renault Clio'nun, tüm dünyada gerçek bir "aşk hikayesi" olduğunu söyledi.

Vidal, "Biz de bu hikayenin ikonunu bir sonraki seviyeye taşımak ve temel değerlerini koruyarak daha teknolojik bir tasarımla, insan unsurunu da ön planda tutarak geleceğe taşıma fikriyle hareket ettik. Yeni Clio, cömert şekillerin ve keskin çizgilerin başarılı bir birleşimi." şeklinde konuştu.

Toplantıda, yeni Clio'nun fiyatının ise henüz belirlenmediği aktarıldı.

Yeni, daha modern ve iddialı bir tarz

Öte yandan, marka tarafından paylaşılan bilgiye göre, bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio, küresel çapta en çok satanlar arasına girdi,



Araç, Avrupa'da ve Türkiye'de "Yılın Otomobili" ödüllerini kazandı. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye'de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satışına imza atıldı. Türkiye'de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları'nda 3,4 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.

Renault Clio, yeni tarzı ile daha çekici ve zarif görünüyor. Ön yüzü canlı bir görünüm sergilerken, ışık imzası tamamen yeni ve marka kimliğini yansıtıyor. Gergin, kesin ve verimli çizgiler, yeni Clio'ya daha çekici bir karakter kazandırıyor.

İç tasarımda yeni döşemeler ve biyolojik kaynaklı malzemeler Clio'yu güncel bir araç haline getiriyor, ayrıca kalitesini ve kabindeki deneyimi önemli ölçüde artırıyor. Sportif ve şık Esprit Alpine donanım seviyesi hem iç hem de dış tasarım olarak yeni Clio dönemini en iyi şekilde özetliyor.

Yeni Clio, "Buzul Beyaz", "Yıldız Siyah", "Mineral Gri", "Demir Mavi", "Alev Kırmızı", "Mercan Turuncu" ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı "Kaya Gri" olmak üzere 7 gövde rengiyle yollara çıkacak.

Ebatları 17 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri, otomobilin çekiciliğini destekliyor. Farklı donanımlarla kombine edilen 4'ü alüminyum alaşımlı olmak üzere 6 jant seçeneği bulunuyor.

Yeni Clio'nun yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Direksiyon simidindeki Nouvel'R logosu, kokpite zarif bir dokunuş katıyor.

Araç, erişilebilirlik ve diz mesafesi açısından oldukça cömert arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmi ile sınıfının en iyi özelliklerini sunuyor. Yeni Clio'nun MULTI-SENSE teknolojisi, ön ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenleyerek yeni bir deneyim dünyasının kapılarını aralıyor.

Teknolojisi de güncellendi

Teknolojisi de güncellenen yeni Clio, hem sürücü hem de yolcular için gelişmiş, nitelikli teknolojilerle kabin içindeki herkese daha fazla rahatlık sunuyor. MULTI-SENSE ayarlarıyla Renault Easy Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, son derece sezgisel bir deneyime katkıda bulunuyor.

Yeni Clio, sürüşü daha kolay ve güvenli kılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar, Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üçe ayrılıyor.

Aktif acil fren destek, trafik işaretlerini tanıma ve 360 derece kamera gibi öne çıkan sistemler yeni Clio'yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor.

Yeni Clio TCe 90 bg benzinli turbo motor ve SCe 65 bg atmosferik motor seçenekleriyle farklı kullanıcı gereksinimlerine en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyor. TCe 90 bg benzinli turbo motor, otomatik vites ile pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlarken, yakıt tüketiminde de sınıfının en iyi değerlerinden birini sunuyor. Manuel şanzımanla kombine edilen SCe 65 bg atmosferik motor, şehir içi kullanımı için en ideal ekonomik sürüşü sağlıyor.

Ayrıca yeni Clio, tüm motor seçeneklerinde sunduğu eko-sürüş asistanı ile sürücüye yakıttan tasarruf etmenin ve böylece egzoz CO2 emisyonlarını azaltmanın en iyi yollarını öneriyor.