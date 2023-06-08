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Murat Kurum eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Murat Kurum eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

2024 yılında Türkiye yeniden sandık başına gidecek ve oyunu kulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri de Murat Kurum oldu. Bu sıcak gelişme sonrası Murat Kurum merak konusu oldu. Aslen Ankaralı olan Murat Kurum 47 yaşında. Şengül Kurum ile evli olan Murat Kurum'un eşi kimdir? Şengül Kurum ne iş yapıyor?

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Türkiye 2024 yılının mart ayında yeniden sandık başına gidecek ve bu kez yerel seçimler için oyunu kullanacak. İstanbul'u kaybeden AK Parti sıkı bir şekilde hazırlıklara başladı. İstanbul'u geri almak için İBB Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri de Murat Kurum oldu.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan Kurum'un yerine Mehmet Özhaseki getirilmişti. AK Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak göstereceği iddia edilen Murat Kurum'un hayatı bu gelişmeden sonra yeniden merak edildi. Peki kimdir Murat Kurum aslen nereli, kaç yaşında? 

Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'dur. Matematik öğretmeni olduğu bilinen Şengül Kurum’un RTÜK’ten önce TRT’de çalıştığı biliniyordu. Daha sonra Şengül Kurum'un RTÜK'e üst düzey yönetici olarak atandığı iddia edildi. 

RTÜK’ün faaliyet raporlarına göre, kurumdaki personel sayısı 2019’da 434’ken, 2020’de 522, 2021’de 557 ve 2022’de 610’a çıktı.

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