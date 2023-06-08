Yeni Renault Clio Türkiye'de tanıtıldı. İşte Renault'un efsanesi!
Yenilenen Renault Clio, markanın en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye'de eylülde yollara çıkacak.
Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Renault Clio, Renault Global Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, Renault Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, Renault Ürün Performansı Başkan Yardımcısı Bruno Vane ve MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
Renault CEO'su Cambolive, "Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor. Bu vesileyle OYAK yönetimine teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.
Yeni Clio'nun, yeni ve etkileyici ön cephesi ve daha sportif Esprit Alpine donanım seçeneğiyle, modern bir karakter sergilediğini belirten Cambolive, "Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen segmentinin lider modeli Clio, yenilenen tasarım ve donanım özellikleriyle Türk kullanıcıların daha da beğenisini kazanacak." dedi.
Renault Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vidal de Renault Clio'nun, tüm dünyada gerçek bir "aşk hikayesi" olduğunu söyledi.