Yeni Renault Clio Türkiye'de tanıtıldı. İşte Renault'un efsanesi!

Renault CEO'su Cambolive, "Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor. Bu vesileyle OYAK yönetimine teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.