Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyordu! Eski müdür 'şakalaştık' dedi cezası belli oldu

ANKARA'da ilkokulda birlikte görev yaptığı okul müdür yardımcısına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan eski okul müdürü Azmi Y, "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçlarından 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Azmi Y. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verdi.

"Benim hatam şakalaşmak oldu"

Yaklaşık 30 yıldır kamu çalışanı olduğunu, bunun 20 yıllık bölümünde müdür olarak birçok okulda görev yaptığını belirten Azmi Y, "Bu okullarda birlikte çalıştığım hiç kimsenin benden şikayetçi olacağı bir eylemim olmadı. Müştekiyle karşılıklı mesajlaştık sadece. Görüntülere gelecek olursak sadece şakalaştık, benim hatam şakalaşmak oldu. Kimseyi taciz etmedim, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, şikayetçinin tutarsız beyanlarda bulunduğunu, bu durumun da kendilerini doğruladığını iddia etti.

Mağdur kadının avukatı Nurseda Arslan ise sanığın, isnat edilen suçları işlediğine dair esas hakkında mütalaada somut delillerin sunulduğunu belirterek, "Savcının mütalaasına katılıyoruz, cezalandırmanın da bu yönde yapılmasını istiyoruz. Sanığın olay tarihinde müvekkilimin amiri konumunda olması ve kamu otoritesinin kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanarak zincirleme şekilde müvekkilime cinsel saldırıda bulunduğu ispatlanmıştır. Bu nedenle emsal teşkil edecek şekilde üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Beyanların ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Şatır, kararı açıkladı.

Buna göre sanık Azmi Y, "zincirleme şekilde sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.