Un fiyatlarındaki artış ekmeğe yansıyacak! Yüzde 40 oranında zam bekleniyor

Buğday alım fiyatlarının açıklanması sonrası un fiyatlarının artmasıyla ekmeğe yüzde 33-40 aralığında zam bekleniyor. Makarnaya ise yüzde 15 oranında zam geleceği tahmin ediliyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrası buğday ve arpa alım fiyatlarını duyurmuştu. Erdoğan, "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir" demişti.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Fırıncılar Odası yetkilileri, bu gelişme sonrası unun çuvalına bir günde 100 TL birden zam geldiğini ve 490 TL’den satılan 50 kiloluk unun 595 TL’ye çıktığını söylerken; bunun ilerleyen günlerde marketteki unun fiyatına da yansıyacağı belirtiliyor.

2 lira zam talebinde bulunulacak

İTO ve Esnaf Odası’na bağlı fırıncılar İstanbul’da satılan ekmeğe yüzde 33-40 aralığında bir zam gelmesi için çalışmalara başladı.

Şu an ekmeğe resmi bir zam talebi yok ancak en geç temmuz ortalarında ilgili meclislere ve esnaf odasına yeni zam talebini sunacak olan fırıncılar, 200 gram ekmeğin 5 TL’den 7 TL’ye, 240 gram ekmeğin ise 6 TL’den 8 TL’ye çıkmasını isteyecek.

Fırıncılar, buğday fiyatları açıklandıktan sonraki bir gün içinde unun çuvalına gelen 100 liralık zammın yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) verdiği sübvansiyonlu una da haziran ayı itibarıyla erişemediklerini söylüyor.

Makarna da zam furyasına katılacak

Ancak ekmek zammı talebinde yalnızca un fiyatlarındaki artış değil, dolar kurundaki artışa bağlı olarak artan nakliye giderleri ve temmuzda ara zam gelmesi beklenen asgari ücret nedeniyle işçilik giderlerindeki artış etkili olacak.

Makarna sanayicilerinin verdiği bilgiye göre ise, buğday alım fiyatlarındaki artış sanayicinin giderlerinde yüzde 15’lik bir artış yarattı. 1-2 ay içerisinde alınması beklenen kararla ülke genelinde 12 TL’den başlayan bir paket makarna fiyatı 13,8 TL’ye çıkmış olacak.