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Ankara'da 10 katlı binada yangın! Can kaybı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise dumandan etkilendi.

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Yangın, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 357. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 katlı apartmanın 5’nci katında bulunan dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı dumanların sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

78 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı

Sağlık ekipleri, evde bulunan 78 yaşındaki Fatma Akbıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akbıyık’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dumandan etkilenen ve hastaneye götürülen 4 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

"Evin salonu kül olmuştu"

Apartman sakinlerinden Selim Yılmaz, “Yanan binada yaşıyorum. Evimden çıkarken bağırma sesleri duydum. Ev yanıyordu, suyla yangını söndürmeye çalışıyorlardı. İçeriye girdim, dairenin ve binanın doğalgazını kapattım. Evde yaşayan abla, ‘Annem mutfakta’ dedi. Mutfağa girdim ama kimse yoktu. Evin salonu da kül olmuştu. Binadakileri çıkın diye uyardım. Beşinci katta nefes alamayacak haldeydik. Nefesim kesilince ben de aşağıya indim. İçeride göz gözü görmüyordu” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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