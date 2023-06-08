Polis şark sonuçları EGM 2023 polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü polis tayin sonuçları 2023 yılı içerisinde görev değişikliği bekleyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Gözler EGM’ye çevrilirken “Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?” sorusu da cevap bekliyor. Yılın belirli dönemlerinde yapılan polis şark sonuçları POLNET sistemi ya da SMS yoluyla öğrenilebiliyor. Peki, 2023 Polis tayin sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

Abone ol

Polis şark sonuçları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Polis tayin sonuçları ile ilgili araştırmalar artışa geçti. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen polis tayin atamaları binlerce polis memuru tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuru ile belli polis şark sonuçları POLNET sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü polis tayinleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Polis tayin sonuçları açıklandı mı?

Polis tayin sonuçlarının açıklanması için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Her yıl yapılan polis tayinleri genelde Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Seçim sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte tayin sonuçları için işlemlere başlandı. Polis ve jandarma tayinlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

EGM tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek