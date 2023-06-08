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Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşiyor! Mustafa Sarıgül duyurdu

Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşiyor! Mustafa Sarıgül duyurdu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını bildirdi. 

"TDP Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir"

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi parti meclisi toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir." dedi

Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TDP'nin CHP ile birleşmesi talebinin bugün Parti Meclisi'nde (PM) görüşüldüğünü ve oy çokluğu ile kabul edildiğini aktardı.

Sarıgül, "TDP ile CHP'nin birleşme çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır." dedi. 

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