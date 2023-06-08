Kanatlı hayvan yetiştiriciliği projelerine 36 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), geçen yıl faaliyete geçen kanatlı hayvan yetiştiriciliği projeleri için 36 milyon lira hibe ödemesi yaptı.

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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2022'de faaliyete geçen toplam yatırım tutarı 63,3 milyon liralık kanatlı hayvan (tavuk, hindi, kaz) yetiştiriciliği projeleri için 36 milyon lira hibe ödendi. İller bazında değerlendirildiğinde en çok hibe 17,7 milyon lirayla Elazığ'daki projelere verildi.

TKDK, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında Türkiye'ye ayrılan fonları, kırsal alanlara yatırım yapan girişimcilere hibe olarak kullandırıyor. Fonun yüzde 75'i AB, yüzde 25'i ise Türkiye bütçesinden oluşuyor.

Sağlanan hibelerle, AB standartlarında çeşitli sektörlerde yeni işletmeler kuruluyor, mevcut işletmeler de modernize ediliyor. İşletmeler, çevre ve hijyen gereklilikleri temel alınarak üretim süresince iklim değişikliğiyle ilgili olumsuz etki yaratmayan ve ekonomik kayıplara neden olmayan nitelikler taşıyor.

Desteklenen sektörler arasında protein grubundaki beyaz et üretimini içeren tavuk, kaz ve hindi yetiştiriciliği de yer alıyor. Kurulan işletmelerde toplam 70 vatandaşa da istihdam sağlanıyor ve iç piyasanın ihtiyacı da karşılanıyor.

IPARD Programı, kırsaldaki ekonomik çeşitliliğin artırılmasını, özellikle çalışma çağındaki 18-40 yaş nüfusun kentlere göçünün önlenmesini amaçlıyor.

Yatırımcılar, hibe destekleriyle ilgili yatırım yapmayı düşündükleri şehirlerdeki il koordinatörlüklerini ziyaret ederek, "444 85 35 TKDK Yardım Masası"nı arayarak ya da kurumun resmi internet sitesi "www.tkdk.gov.tr"den detaylı bilgiye ulaşabiliyor.