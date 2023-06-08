9 millet bahçesi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu meseleyi çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu. Kentsel dönüşümde daha kararlı adımlar atacaklarını söyleyen Erdoğan, "Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. Gözünü para hırsı bürüyenlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sağlam yapılaşmaya önemine değinen Erdoğan, gereken adımların atılacağını bir kez daha söyledi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırmanın ehemmiyeti anlaşılmış oldu. Millet bahçeleri sayısını 500 olarak güncelledik. 21 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçelerimizi hizmete aldık.

81 ilin çehresi değişecek

137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın en gözde parkları arasında yer alacak. Murat Kurum beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz. Büyük İstanbul Mitingimizi de Atatürk Havalimanı'nda yaptık. 500 millet bahçemizin tamamını bitince 81 vilayetimizin çehresi değişecek.

"Geri kazanım oranını yüzde 30 üzerine çıkardık"

Çevre bilincinin kök salması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu seneki çevre haftasının temasını temiz dünya temiz deniz olarak belirledik. 5 sene önce başlattığımız sıfır atık hareketinin temel hedefi plastik atığının önüne geçmektir. Ülkemiz genelinde 160 bin bina ve yerleşkeye sıfır atık sistemi kurduk. Geri kazanım oranımızı yüzde 30 üzerine çıkardık. Çevreyi korumakla kalmayıp sonraki nesillere güzelleştirerek teslim edeceğiz.

"60 milyon fidanı vatan toprağı ile buluşturduk"

Bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1 buçuk katını 21 yıla sığdırdık. 60 milyon fidanı vatan toprağı ile buluşturduk. 81 vilayetimizin her birini yeşil hale getirene kadar durmadan çalışacağız. 6 şubat depreminin bizlere hatırlattığı hususlardan biri de sağlam binalar inşa etmemiz gerektiğidir. Son yıllarda inşa edilen hastane, kamu binaları başarılı sınav verdi. Ülkemizin yapı stokunu bu standartlar altına düşürmeyeceğiz.

"Kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız"

Marjinal kesimlerin engelleme çalışmasına rağmen dönüşüm alanındaki yıkılan bina ve can kaybı sayımız az oldu. Kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız. Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. Gözünü para hırsı bürüyenlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz. Yarısı bizden kampanyasına dönük ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm süreceğini başlatın, afet kapınızı çalmadan siz tedbirinizi alın. En yakın zamanda deprem vilayetlerini yeniden dolaşacağım.