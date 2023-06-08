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Ukrayna'ya Hindistan'dan ambargo! G20 zirvesine davet etmeyecekler

Ukrayna'ya Hindistan'dan ambargo! G20 zirvesine davet etmeyecekler

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, eylül ayında ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini söyledi.

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Jaishankar, "G20'ye katılımın yalnızca davet ettiğimiz üyeler ve kuruluşlar için olduğunu düşünüyoruz. Bunun da listesini G20 dönem başkanlığını üstlendiğimizde açıklamıştık." dedi.

Bu durumu tekrar gündeme getirmediklerini belirten Jaishankar, "Dürüst olmak gerekirse, bu kimseyle tartıştığımız bir konu değil." diye konuştu.

Jaishankar, eylülde yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne Ukrayna'yı davet etmeyi düşünmediklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi’ne davet edilmişti.

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