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Hindistan, Sırbistan ile işbirliğini artırmak istiyor

Hindistan, Sırbistan ile işbirliğini artırmak istiyor

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Batı Balkan ülkelerinden Sırbistan ile karşılıklı işbirliğini artırmak istediklerini söyledi.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ziyaret gerçekleştiren Murmu, resmi karşılama töreninin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından Murmu ve Vucic, Sırbistan Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Murmu, burada yaptığı açıklamada, 2017'de Vucic'in başbakan olarak Hindistan'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, bugünkü görüşmenin de oldukça yapıcı ve verimli olduğunu söyledi.

İkili ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışacaklarına işaret eden Murmu, "Sayın Vucic, birçok alanda işbirliği yapılmasını istiyor. Sırbistan, Hindistan'ın dostu ve bizler de işbirliğini artırmak istiyoruz. Bu tarz ziyaretlerle bu işbirliğinin daha da güçleneceği kanaatindeyim." dedi.

Hindistan'a yeniden vize muafiyeti uygulanacak

Vucic de Hindistan'ın, Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne gösterdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, "Bugünkü ziyaretin iki ülke ilişkilerinde temel taşlarından biri olacağına inanıyorum. Dış ticaret hacminin çok daha artmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ile Belgrad arasında uçuşların hayata geçirilebilmesi için de çalışmaların başlatılacağını duyuran Vucic, "Hintli turistler oldukça seçici. Sırbistan'da onların ilgisini çekebilecek tarih, kültür ve geleneğin bulunduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vucic, göçmen sorunu nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) de kararıyla Hindistan ile vize muafiyetini kaldırdıklarını anımsatarak, sistemin tekrar eski haline döneceğini ve en kısa sürede bu ülke ile vize uygulamasının kaldırılacağını kaydetti.

Murmu'nun, Sırbistan ziyaretini yarın tamamlaması bekleniyor.

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