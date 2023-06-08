GS Teknik Direktörü Okan Buruk'tan 'kadro' açıklaması! Kiralık oyuncular için flaş sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan kadro açıklaması geldi. Buruk," Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz" dedi.

"Sahamızda kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek; benim, oyuncularımın, camiamızın sevincini iki katına çıkardı. Bu çok önemli ve değerliydi" ifadelerini kullanan Buruk şunları kaydetti:

"Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor."