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GS Teknik Direktörü Okan Buruk'tan 'kadro' açıklaması! Kiralık oyuncular için flaş sözler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
GS Teknik Direktörü Okan Buruk'tan 'kadro' açıklaması! Kiralık oyuncular için flaş sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan kadro açıklaması geldi. Buruk," Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk "Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz" dedi.

"Sahamızda kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek; benim, oyuncularımın, camiamızın sevincini iki katına çıkardı. Bu çok önemli ve değerliydi" ifadelerini kullanan Buruk şunları kaydetti:

"Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor."

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