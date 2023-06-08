TEM'de durdurulan otomobil uyuşturucu deposu çıktı: 34 bin hap ele geçirildi

TEM Otoyolu Düzce geçişinde narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 34 bin 589 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kentte ilk kez bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Düzce geçişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin gizli bölmelerine saklanmış çanta içinde 34 bin 589 adet ecstasy hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Düzce'de ilk kez bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Polisleri tebrik ettiler

Yapılan operasyon sonrası Vali Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kılıç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, polisleri tebrik etti.

7 bin 586 vatandaş eğitim aldı

Öte yandan, Düzce'de sahada yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 2022 ve 2023 yılları arasında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile 108 eğitim faaliyeti yapıldı. 7 bin 586 vatandaşa uyuşturucu madde ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.